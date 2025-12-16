OM - PSG : «Ça me fait mal au cœur», la difficile annonce de Samir Nasri…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit supporter de l’OM, Samir Nasri ne voit pas son club de cœur gagner la Ligue des champions dans les cinq ans à venir. Le Marseillais, désormais consultant sur Canal+, estime en revanche que durant ce laps de temps, le PSG a des chances de la remporter une deuxième fois.

Pour regarder la Ligue des champions, c’est toujours sur Canal+ que ça se passe. La chaîne cryptée a récemment remporté l’appel d'offres organisé par l’UEFA et a réussi à conserver l’intégralité de la C1, ainsi que de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, pour le cycle 2027-2031.

Nasri ne voit pas l’OM remporter la C1 d’ici à 2031 Pour au moins les cinq années et demie à venir, la Ligue des champions sera donc toujours sur Canal+, mais verra-t-on un club français la remporter durant cette période ? Samir Nasri estime que le PSG pourrait de nouveau y parvenir, mais pas son club de cœur, l’OM.