Ligue des champions : Plus de 10 ans avec le Qatar et les Émirats, pourquoi ça bloque pour le PSG et City

Publié le 27 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Manchester City et le PSG sont respectivement entrés dans une nouvelle dimension lorsque les clubs ont été rachetés par des investisseurs des Émirats Arabes Unis et du Qatar en 2008 et 2011. Il est indéniable au vu des résultats des deux clubs ces dernières années qu’ils se rapprochent du Saint-Graal tant attendu et particulièrement par le PSG comme son président Nasser Al-Khelaïfi le faisait savoir en 2012. Néanmoins, ils sont à la fois si proche et si loin. Des changements importants vont être opérés à Paris cet été selon Al-Khelaïfi lorsque l’organisation des Skyblues semble plus stable avec les transferts d'Erling Braut Haaland et de Julian Alvarez déjà bouclés. Pour autant, l’obsession C1 est bien là bien que les Citizens nient un tel sentiment. Autopsie d’un échec constant aux portes du paradis pour le PSG et Manchester City.

À l’été 2008, un énorme tournant était à signaler en Premier League et plus particulièrement du côté de Manchester. Alors que les Red Devils de United venait d’être sacré champion d’Angleterre pour la deuxième fois d’affilée, avant de rafler un troisième titre en 2009, un fonds d’investissement d’Abu Dhabi faisait le choix de racheter Manchester City. D’une part pour raviver la flamme d’une rivalité territoriale datant de longue date avec les voisins de Manchester United, mais aussi afin de connaître la gloire au plus haut niveau avec les Skyblues . Depuis ledit rachat, qui a précédé celui des Qataris au PSG de trois années, Manchester City a remporté six titres de champion d’Angleterre en Premier League, deux F.A Cup, six Carabao Cup et trois Community Shields, pour un total de 17 trophées. De son côté, le PSG, racheté en 2011 par les investisseurs qataris, compte depuis le début de l’ère QSI huit trophées de Ligue 1, six Coupes de France, cinq Coupes de la Ligue et huit trophées des champions. Néanmoins, les deux clubs étatiques ont un point commun qui sonne comme étant un gros point noir : aucun succès en Ligue des champions malgré des parcours menant le PSG et Manchester City jusqu’en finale, respectivement en 2020 et 2021 et ce, bien que des investissements pharaoniques aient été effectués depuis le début de leurs projets sportifs. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi dévoilait ses ambitions débordantes en octobre 2012 à Sky Sport . « J'espère que d'ici cinq ans, nous aurons une équipe compétitive en coupe d'Europe capable de gagner la Ligue des champions ». Dix ans plus tard, le PSG court toujours derrière la première Ligue des champions de son histoire, à l’instar de Manchester City. De quoi faire cogiter les directions des deux clubs ?

Ferran Soriano: “People say now about the #UCL success that Real Madrid have had in the last years and I think it’s fair to say that there’s been a bit of luck. Maybe I could say that they deserved to lose against PSG, against Chelsea, against #ManCity, against Liverpool..." — City Xtra (@City_Xtra) June 26, 2022

La Ligue des champions, «un objectif», mais pas une «obsession» à Manchester City

Ayant atteint les derniers carrés des deux dernières éditions de la Ligue des champions, Manchester City a eu l’occasion de connaître le même sentiment que son rival économique du PSG au cours de cette édition : à savoir avoir l’avantage sur le Real Madrid et se faire punir dans les derniers moments de la rencontre. Le PSG est sorti par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale et City en 1/2 finale. Invité à s’exprimer sur le nouvel échec de Manchester City en C1, qui s’ajoute aux récentes désillusions des Skyblues , Ferran Soriano a tenu à calmer le jeu en trouvant des circonstances atténuantes lors de The Dr. Football Podcast . « Les gens parlent maintenant du succès que le Real Madrid a connu ces dernières années et je pense qu'il est juste de dire qu'il y a eu un peu de chance. Peut-être que je pourrais dire qu'ils méritaient de perdre contre le PSG, contre Chelsea, contre nous, contre Liverpool. Mais, les gens ne se souviennent pas que dans les années 90, 80, le Real Madrid avait une équipe fantastique, l'une des meilleures de l'histoire avec Butragueno et ils ne pouvaient pas gagner. Ils ont été éliminés de la Ligue des champions ». Réaliste, le directeur exécutif de Manchester City a tenu à affirmer que le club mancunien était « patient, ce n'est pas une obsession, nous la gagnerons au bon moment ».



Mais à quel moment ? Manchester City ne s’est pas fixé de deadline comme ce fut le cas du PSG et d’ailleurs, le dirigeant Ferran Soriano affirme que tout n’est pas régi par la Ligue des champions chez les Skyblues . « Nous ne faisons pas de cette compétition (la Ligue des champions de l'UEFA) le cœur de nos objectifs à cause de ce que j'ai dit ; la chance joue un rôle dans la Ligue des champions parce qu'il y a une poignée de matchs dans lesquels vous pouvez faire un mauvais match, en demi-finale et vous êtes éliminé. La Ligue des Champions est un trophée supplémentaire que nous voulons, mais nous savons qu'il peut être soumis à un peu de chance, donc nous ne sommes pas obsédés ».



L’obsession de remporter la Ligue des champions, depuis son départ du FC Barcelone en 2012 où il l’avait gagné à deux reprises en tant qu’entraîneur, Pep Guardiola ne cesse de courir derrière la récompense suprême sur le plan continental, que ce soit au Bayern Munich ou à présent à Manchester City. Ces dernières semaines, le technicien espagnol faisait même passer le message suivant en conférence de presse. « Je ne sais pas si on est capable de la gagner. C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parfois, vous me posez des questions mais je n’ai pas la réponse à toutes vos questions. Le football est incroyablement imprévisible. Nous l’avons vu. Peut-être que je me trompe, mais j’ai le sentiment que les gens d’Abu Dhabi ont acheté ce club et ont investi dans ces installations et ces joueurs incroyables, comme beaucoup d’autres clubs dans le monde, pour ce que nous avons vécu ces dernières années – pas seulement pour gagner la Ligue des Champions Ils l’ont fait pour être présents dans toutes les compétitions chaque saison et pour être compétitifs dans toutes les compétitions jusqu’à la fin ».

À City et au PSG, deux discours qui se rejoignent sur le Real Madrid et le facteur expérience