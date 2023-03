Ligue des Champions : Naples, l’outsider parfait ?

La rédaction

Impérial en Serie A, Naples se dirige tout droit vers une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Une compétition européenne dans laquelle la bande à Osimhen pourrait vite jouer les rôles d’outsider. Et rêver à un incroyable doublé ?

Que ce soit en Serie A où ils sont leaders devant l'Inter, ou en Ligue des champions, le Napoli de Luciano Spalletti est en train de réaliser une saison époustouflante. Qualifiés en huitième de finale après avoir terminé premiers du groupe A, les coéquipiers de Victor Osimhen continuent de faire rêver leurs supporters. Opposé à l'Eintracht Francfort pour le compte des 8es de finale, Naples s'était imposé lors du match aller disputé en Allemagne (2-0). Le match retour entre les deux équipes est prévu pour ce mercredi (21h00) au stade Diego Armando Maradona (Naples).

Statistiquement, c'est du lourd

En ligue des champions les statistiques parlent pour les Partenopei. En effet, c'est le club qui s'est créé le plus de chances de scorer depuis le début de la compétition soit un nombre de 33 grandes occasions créées et une moyenne de 17.7 de tirs par match, le plus fort ratio devant le Real Madrid et Manchester City. Ils sont aussi, jusqu'à présent, le deuxième club qui a le plus marqué cette saison en Ligue des champions avec 22 buts en 7 matchs de LDC derrière Benfica. Malheureusement, souvent le manque de réalisme face aux buts fait défaut aux italiens, 17 grosses occasions loupées et 5 tirs sur le poteau.

L'effet Spalletti

Depuis son arrivée sur le banc du Napoli, l'été 2021, Luciano Spalletti a complètement réorganiser son effectif, de nouveaux noms ont débarqué à l'image de Khvicha Kvaratskhelia qui est aujourd'hui l'un des fers de lance de cette équipe où il forme un très bon duo en compagnie de Victor Osimhen en attaque. Depuis son arrivée sur le banc, Spalletti n'a pas cessé de se creuser la tête pour chercher le problème qui empêchait l'équipe de gagner des matchs disait Kalidou Koulibaly pour DAZN en 2021 : « La première chose qu'il nous a dite, c'est qu'il voulait trouver le problème de cette équipe parce que selon lui, il n'est pas normal que nous ne gagnons pas. Cela a débloqué quelque chose mentalement ». En cas de qualification, ce mercredi, face à Francfort, Spalletti va écrire l'histoire comme étant le premier entraîneur du club à avoir atteint ce stade la compétition. Mais pour l'Italien il est encore tôt pour aborder ce sujet, en dépit d'une belle victoire hors de leurs bases, le technicien italien a appelé ses joueurs en conférence de presse d'après-match à la prudence : « Restons calmes, très calmes, Il y a encore un match retour. On doit d'abord le jouer. On a une belle avance, mais tout est remis à zéro ». Leader écrasant de Serie A avec 19 points d'avance sur le deuxième, l'Inter, Spalletti pourra, enfin, soulever son premier scudetto et peut-être, qui sait, sa première Ligue des champions ...

Naples peut-il y croire ?