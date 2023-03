Ligue des Champions : Lukaku, l’heure du gros come-back

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Fantomatique depuis son retour à l’Inter Milan, Romelu Lukaku retrouve peu à peu le chemin des filets. Buteur lors du 8e de finale aller contre le FC Porto (1-0), l’attaquant belge a de nouveau marqué ce week-end en Serie A. Pour qualifier les Milanais ce mardi (21h), il sera un atout précieux. Le moment idéal pour un gros come-back.

Après un début de saison peu réjouissant, une Coupe du Monde aux oubliettes, s'ensuivit une blessure au tendon, Romelu Lukaku renaît de ses cendres match après match, l'international belge a retrouvé le chemin des filets une nouvelle fois lors de la dernière rencontre en Serie A face au Spezia (défaite 1-2). Malgré cela, les critiques perdurent et ne cessent de s'abattre sur lui.

La LDC, bouée de sauvetage pour éviter la noyade

En Ligue des champions, Romelu Lukaku (29 ans) n'a disputé que 2 matchs, l'un d'entre eux était face au FC Porto pour le compte des huitièmes de finale. Il avait notamment réussi à inscrire l'unique but des Nerazzurri peu de temps avant la fin du match au Giuseppe Meazza, ce qui permet à son équipe de se rendre, ce mardi, à Porto avec un but d'avance au compteur. La compétition la plus prestigieuse du Vieux Continent pourrait peut-être donner un coup de pousse à celui qui a été prêté par Chelsea l'été dernier pour revenir aux devants de la scène et retrouver son niveau habituel. Aux yeux des supporteurs, une qualification en quart de finale sur une belle performance permettrait quelque peu de mettre fin à l'acharnement dont il est victime depuis quelques semaines. En tout cas, pour le moment, il peut compter sur le soutien de son coach, Simone Inzaghi, qui n'hésite pas d'afficher le plein soutien à l'égard de son joueur : « Nous connaissons sa valeur, il est sorti d’une période problématique et maintenant il donne de très bons signes. Il s’entraîne tous les jours de la meilleure façon, il a marqué un but important contre Porto et nous voulons qu’il continue à améliorer sa condition ».

Il n'a pas perdu la confiance de ses coéquipiers

André Onana au micro de Canal+ a souligné après le match aller face au FC Porto : « S’il revient à son niveau, il va peut-être nous donner la Ligue des champions ! » Le portier camerounais connaît les qualités d'un Lukaku au sommet et il sait très bien que s'il retrouve son niveau il peut propulser son équipe très dans le tournoi. De son côté, Henrikh Mkhitaryan a déclaré à beIN SPORTS : « Tout le monde sait qu’il a de très grandes qualités, c’est un joueur très important pour le club, pour nous ». Si le soutien des supporteurs de l'Inter manque à l'appel, le natif d'Anvers (Belgique) peut compter sur celui de ses coéquipiers. Il ne reste plus qu'à prouver qu'il n'a rien perdu quant à son talent malgré les blessures qui lui ont pourri la vie ces derniers mois.

