Ligue des Champions : Macron tape du poing sur la table après les incidents au Stade de France !

Publié le 8 juin 2022 à 23h30 par La rédaction

À l’image de ceux survenus au Stade de France avant la finale de Ligue des Champions le 28 mai dernier, les incidents ne cessent de croître dans l’hexagone ces dernières années. En déplacement à Clichy, ce mercredi, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué les scènes de violences, qui ont entaché la finale de C1, mais aussi plusieurs rencontres de Ligue 1 cette saison.

Malgré une victoire du Real Madrid (1-0) en finale de Ligue des Champions, l’ambiance n’était pas très festive à Saint-Denis le 28 mai dernier. En effet, la soirée a, surtout, été marquée par les incidents survenus aux abords du Stade de France. Des scènes, qui ont fait le tour du monde et qui ont provoqué la colère de certains supporters, notamment de Liverpool. La liste est longue : entre intrusion sans billet, enfant inhalant du gaz lacrymogène, vol et violence, la soirée a tourné au désastre. « Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit pas se reproduire », a communiqué l'UEFA quelques jours plus tard, présentant ses excuses. Plusieurs enquêtes sont en cours. Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, déclarait récemment : « On doit être les dirigeants d'un football moderne et innovant et en aucun cas ceux du chaos et de la guerre dans les stades » . Ce n’est pas le premier incident qui a lieu en France cette année, on peut notamment évoquer les incidents entre Nice et l’OM en Ligue 1.

Le sport pour tous et partout, voilà notre objectif. L'engagement que j'ai pris en octobre 2021 se concrétise : plus de 400 terrains et salles de sport sont déjà en cours d'installation ! Nous irons au bout, car c'est aussi par le sport que nous mettrons fin aux inégalités. https://t.co/Wlz9EVZ6w8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2022

« Il faut chasser l'incivisme et la violence du sport. »

En déplacement à Clichy, ce mercredi, Emmanuel Macron a fait référence aux incidents survenus en Ligue 1, mais aussi au Stade de France.: « Je salue l'engagement du président Labrune et du président Le Graët et l'esprit de responsabilité de beaucoup de sportifs. Dimitri [Payet], vous l'avez évoqué, a lui-même eu des propos très forts et très responsables lorsqu'il avait subi une agression sur la pelouse. Je pense que la transparence est très importante. On doit et on peut tous s'améliorer. C'est ce que la ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur et la Première ministre vont faire. Des rapports seront faits, on va travailler aussi avec la fédération, l'UEFA, pour tirer toutes les conséquences de ce que nous venons de vivre. » Le président de la République s’est ensuite confié sur les solution à apporter : « Plus généralement, c'est la leçon que je veux tirer de tout ce qu'on a vécu récemment et ces dernières années : le sport est une discipline formidable qui est bonne pour le corps et l'esprit. Il faut chasser l'incivisme et la violence du sport. Il faut évidemment se préparer pour que, dans les grands événements, il n'y ait pas de place pour la violence hors du stade et dans le stade. Il faut être intraitable dans le sport professionnel ou amateur, pour dire que les propos haineux, le racisme et l'homophobie n'ont aucune place dans les stades. Aucune. Il y a un travail très important avec les fédérations pour être intraitable, être rigoureux et prévenir avec les clubs et les supporters, pour former les supporters, changer la mentalité. »

