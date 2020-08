Foot - PSG

Ligue des champions : Le PSG file en finale de la Ligue des champions !

Publié le 18 août 2020 à 22h58 par La rédaction mis à jour le 18 août 2020 à 23h10

Le PSG a réussi son pari et s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Le club parisien affrontera le vainqueur du match opposant le Bayern Munich à l’OL.

Le PSG a vécu une soirée de rêve ! le club de la capitale est venu à bout du RB Leipzig (victoire 3-0) en demi-finale de Ligue des champions et accède pour la première fois de son histoire en finale. Les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à contrôler cette rencontre de bout en bout et comme face à l’Atalanta, c’est Marquinhos qui a délivré les siens. Le futur capitaine du PSG a été oublié par les défenseurs du RB Leipzig et a réussi à tromper Peter Gulacsi sur un coup franc obtenu par Neymar et tiré par Angel Di Maria à la 13è minute. Les Parisiens ont réussi à doubler la mise à la 42è minute en profitant d’une erreur du gardien hongrois. Leandro Paredes a profité du dégagement raté de Gulacsi pour récupérer la balle et adresser un centre à Neymar, qui, d’une inspiration géniale, a dévié la balle pour Angel Di Maria. En deuxième période, le PSG a continué à imprimer sa supériorité et Juan Bernat a douché les espoirs du RB Leipzig en inscrivant à la 56è minute le troisième but. Sabitzer et Angelino ont bien tenté de réduire le score, mais le PSG était bien le plus fort ce soir. Le club de la capitale disputera la finale de la Ligue des champions ce dimanche et affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera ce mercredi le Bayern Munich à l’OL.