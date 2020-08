Foot - PSG

PSG : Paris s'incline en finale de Ligue des champions face au Bayern !

Publié le 23 août 2020 à 22h58 par La rédaction

Le PSG s'est incliné ce dimanche en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Kingsley Coman, ancien joueur du PSG où il a été formé.

La première Ligue des champions du PSG attendra. La formation parisienne s’est inclinée en finale ce dimanche face au Bayern Munich (défaite 1-0) et c’est l’ancien parisien Kingsley Coman qui a mis un terme au rêve du club de la capitale. Les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas réussi à trouver la faille et ont souvent buté sur un Manuel Neuer impérial. A la 18è minute, Neymar s’est présenté face au gardien, mais a perdu son face à face. La réponse de la formation bavaroise ne s’est pas fait attendre. A la 22è minute, Robert Lewandowski a frappé en pivot, mais son tir a atterri sur le poteau de Keylor Navas. Avant la fin de la première mi-temps, les deux équipes ont obtenu leur chance, mais aucun n’a réussi à trouver le chemin des filets. La fin de la première période a été également marquée par une situation litigieuse qui aurait pu se terminer sur un penalty pour le Bayern Munich. Au retour des vestiaires, le club allemand s’est montré le plus dangereux et a ouvert le score grâce à Kingsley Coman. Formé au PSG, l’international français a été oublié au second poteau et est parvenu à trouver le chemin des filets à la 59è minute. L’ailier a fait beaucoup de mal à Thilo Kehrer et s’est montré dangereux sur son côté jusqu’à sa sortie à la 68è minute. Marquinhos a bien tenté de revenir au score, mais Manuel Neuer était infranchissable ce dimanche. Le Bayern Munich remporte sa sixième Ligue des champions et laisse le PSG plongé dans ses regrets.