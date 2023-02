Ligue des Champions : Liverpool - Real Madrid en direct sur Fair Play !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Parmi les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il y a un bouillonnant Liverpool - Real Madrid. La bande à Jurgen Klopp affronte l’armada de Carlo Ancelotti, tenante du titre. Un choc à suivre en direct sur les plateformes de Fair Play avec aux commentaires l’incontournable Alexandre Ruiz accompagné de Saïd (@PiedsCarres).

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent cette semaine. Après le PSG, le Milan AC et Chelsea, c’est au tour d’autres grosses écuries européennes de se lancer dans les phases finales. Avec en point d’orgue LA grosse affiche de ces huitièmes : Liverpool - Real Madrid. Un remake de la dernière finale 2022 (victoire du Real Madrid, 1-0) qui sera à suivre sur l’ensemble des plateformes de Fair Play, ce mardi. Alexandre Ruiz sera aux commentaires avec une prise d’antenne à 20h30. A ses côtés, Saïd, que l’on retrouve derrière le compte Twitter @PiedsCarres, fera lui-aussi vivre l’événement.

Crash-test grandeur nature pour Liverpool

Totalement dépassé dans la course au titre de Premier League, Liverpool a l’opportunité de sauver sa saison avec un nouvel exploit en Ligue des Champions. Mais la tâche s’annonce plus que complexe pour les coéquipiers de Mohamed Salah, pas vraiment en grande forme. S’il reste sur deux victoires consécutives en championnat, difficile d’effacer les quatre défaites et deux autres matchs nuls des Reds en 2023. Une bête blessée qui cherche encore son match référence de 2022-2023. En face, ce sera du lourd. Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modric ou encore le très en forme Federico Valverde. Après avoir remporté une nouvelle Coupe du Monde des clubs en début de mois, les Merengue sont en forme. Et avec le calendrier qui les attend, le moindre faux-pas sera fatal…

Calendrier dantesque pour le Real Madrid !

En moins de dix jours, le Real Madrid va affronter successivement Liverpool (Ligue des Champions), l’Atletico de Madrid (Liga) et le FC Barcelone (Coupe du Roi) ! Trois chocs d’exception pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Une série qui peut clairement faire basculer la saison. En cas de contreperformance totale, le Real pourrait se diriger vers une saison totalement blanche. A l’heure où les rumeurs vont bon train sur un possible nouveau retour de Zinedine Zidane, El Mister Ancelotti ne doit pas trembler !