Les «sales arabes» du PSG : Pierre Ménès craque et dénonce un complot !

Après sa défaite contre Strasbourg samedi (2-1), le PSG a été accusé de fausser le championnat en ayant décidé de faire tourner son effectif en vue du match de Ligue des champions contre Arsenal. Des critiques qui n’ont pas plu à Pierre Ménès, qui s’est moqué de ceux qui crient au complot à cause du club de la capitale.

Le PSG n’a plus rien à jouer en Ligue 1. Le club de la capitale s’est déjà emparé du titre de champion il y a plusieurs semaines et, à cause de leur défaite contre l’OGC Nice le 25 avril dernier, les Parisiens ne peuvent plus espérer boucler la saison en étant invaincus, ce qui aurait pu exciter quelque peu les joueurs de Luis Enrique en cette fin de saison.

Pierre Ménès s’emporte contre les haters du Qatar

Depuis sa défaite contre l’OGC Nice, le PSG a également perdu contre Strasbourg samedi (2-1). Une défaite qui est mal passée pour certains suiveurs de la Ligue 1, qui accusent le club de la capitale de fausser le championnat. Cela n’a pas du tout plu à Pierre Ménès, qui s’est payé à travers une vidéo sur sa chaîne YouTube tous ceux qui hurlent au complot et qui n’apprécie pas beaucoup le champion de France et plus particulièrement le Qatar. « C’est la petite musique des chialeurs habituels de la Ligue 1. Ceux qui hurlent au complot de l’arbitrage, au complot du PSG club-État, de ces sales arabes qui financent le terrorisme… Bref, les tartes à la crème habituelles. Tout n’est pas faux dans ces affirmations, mais revenons donc sur les deux défaites du PSG. T’as déjà celle contre Nice. Je mets au défi quiconque de me dire que le PSG a laissé gagner Nice quand tu vois que Bulka a fait un match exceptionnel, que Paris a tiré 32 fois au but et que Nice a marqué trois buts sur ses trois seuls tirs cadrés du match. C’est comme si on disait que Lyon a laissé gagner Lens, c’est dire ça sans avoir regardé le match. Et à Strasbourg, là, y a eu une rotation très vaste et très attendue de Luis Enrique. »

Le PSG méritait le match nul selon Ménès

Malgré un large turnover, le PSG méritait sans doute mieux de son déplacement à Strasbourg. C’est en tout cas ce qu’affirme Pierre Ménès, chiffres à l’appui. « Je rappellerai quand même que le PSG a commencé le match avec huit internationaux sur le terrain. Que le PSG avait 63 % de possession de balle à la fin du match, avait fait quasiment le double de passes que Strasbourg et a tiré deux fois plus. Moi, j’ai vu le match, contrairement à ceux qui chialent, et je trouve que le PSG aurait mérité au minimum le match nul. »