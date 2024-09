Le Real Madrid a choqué la mère de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'hommage rendu par le Real Madrid à Kylian Mbappé au moment de sa présentation, le 16 juillet dernier, n'a pas laissé insensible Fayza Lamari. Présent ce jour-là au stade Santiago Bernabeu, la mère du joueur a été impressionnée par l'accueil réservé. Une cérémonie qui a lancé de manière parfaite l'aventure madrilène de la famille Mbappé.

Kylian Mbappé avait des étoiles plein les yeux le 16 juillet dernier. Après un Euro délicat sur le plan personnel et collectif, le joueur avait retrouvé le sourire durant sa présentation devant 80 000 supporters au stade Santiago Bernabeu. Pour cette occasion, le Real Madrid avait fait appel à plusieurs légendes du club comme Zinédine Zidane, Raul ou encore Alvaro Arbeloa.

Mbappé en plein rêve

Pour sa première apparition avec la tunique madrilène, Mbappé avait tenu à remercier Florentino Perez, qui lui a permis de réaliser son rêve de gosse. « C'est un rêve d'être ici, mon rêve est exaucé. Je vois ma famille heureuse, ma mère qui pleure... » avait-il confié.

La mère de Kylian Mbappé ne pouvait rêver mieux

Durant cette cérémonie, les parents de Kylian Mbappé ont eu du mal à cacher leurs émotions. Très impliquée dans la carrière de son fils, Fayza Lamari a été très impressionnée par l’accueil qui lui a été réservé selon les informations de The Athletic. Une réaction qui contraste avec celle adoptée avec le PSG. Et pour cause, les deux parties sont toujours en conflit à cause de salaires impayés.