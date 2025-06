Le PSG a dégoûté Antoine Griezmann !

Large vainqueur de l’Atlético Madrid (4-0) en ouverture de la Coupe du Monde des clubs, le PSG a douché les espoirs d’Antoine Griezmann, qui espérait mettre fin à sa série noire. Le Français s’est montré lucide après la déroute madrilène, pointant la chaleur et certains faits de jeu comme clés du match.

« On a hâte d’arriver aux États-Unis et de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien, mais je pense qu’on peut les embêter. »

« On s’attendait à faire le même match qu’au Parc. Avec la chaleur, c’était plus compliqué. Il y a eu deux ou trois faits de jeu qui auraient pu tourner en notre faveur, mais qui ont tourné en leur faveur. C’est le football. Il faut continuer à travailler. »

«On s’y attendait»

Griezmann poursuit en analysant sa défaite face au PSG avec lucidité :

« On les a joués, on les regardait à la télé, on s’y attendait. On avait bien préparé notre match, c’est dommage. Ça fatigue. J’ai toujours été un joueur d’équipe. J’essaye de faire les efforts pour les autres. J’ai la chance d’avoir mon petit qui joue au football. En 2014, c’était compliqué avec Cholo. Maintenant, c’est mon jeu. J’en suis fier. »