Le grand changement qui va soulager le PSG !

Actuellement, le PSG se trouve aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. Un sacré challenge pour le champion de France, notamment à cause de la chaleur qui est parfois étouffante dans les stades américains. Pour leur huitième de finale, les Parisiens auront toutefois la chance de pouvoir évoluer dans une enceinte climatisée, ce qui fait très plaisir à Lucas Hernandez.

Après la Ligue des champions , la Ligue 1 , la Coupe de France et le Trophée des champions , le PSG pourrait remporter un nouveau titre prochainement. En effet, les Parisiens disputent actuellement la Coupe du monde des clubs et ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale où ils affronteront l’ Inter Miami de Lionel Messi .

Le PSG évoluera dans un stade climatisé

Depuis le début de la phase de poule, le PSG a souvent évolué sous de grosses chaleurs, ce qui met les organismes à rude épreuve. Toutefois, cela va changer, car pour leur rencontre face à l’Inter Miami, les coéquipiers de Marquinhos évolueront dans un stade climatisé, ce qui ravit Lucas Hernandez qui s’est exprimé pour L’Équipe. « C'est vrai que la chaleur ici est lourde, on la sent à chaque entrainement. Avec cette chaleur, cette humidité, ce n'est jamais facile de jouer à midi. On aura la chance de jouer dans un stade fermé et climatisé. »