Laure Boulleau prend des coups : L’annonce inattendue !

Consultante sur Canal + depuis la fin de sa carrière de joueur au PSG en 2018, Laure Boulleau se fait régulièrement attaquer pour ses prises de position en plateau comme l'indique Hervé Mathoux. L'animateur de Canal + utilise d'ailleurs une formulation particulière, puisqu'il explique que Laure Boulleau « prend des coups » dans ce rôle de consultante.

Après avoir pris sa retraite de joueuse en 2018, Laure Boulleau a tout de suite enchaîné sur sa reconversion et un nouveau rôle de consultante sur Canal +. En mai dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Hervé Mathoux confiait tout le bien qu'il pense de ses collaborateurs à l'antenne, dont Laure Boulleau, et il regrette qu'elle soit autant victime de violence de la part des gens qui la regardent.

« Elle prend beaucoup de coups » « Pétillante, solaire, elle a pris une place vraiment à part dans le paysage de la télé et du football en France. On peut la taquiner, elle réagit. Sur un plateau, pour un animateur, c'est agréable parce qu'il y a du répondant, et toujours avec le sourire. Mais elle prend beaucoup de coups aussi. Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale pour donner son avis sur le foot. », explique Hervé Mathoux.