Laure Boulleau, le partenaire qui la fait rêver !

En l'espace de quelques années seulement, le padel a réussi à séduire de nombreux et nombreuses adeptes. Laure Boulleau fait notamment partie de cette classe-là, elle qui comment beaucoup dans le football s'est mise à énormément pratiquer le padel. Une passion évoquée par l'ancienne joueuse du PSG, qui a au passage dévoilé quel serait son partenaire de rêve.

Laure Boulleau est elle aussi tombée sous la charme. Après le football, celle qui a joué au PSG et en équipe de France prend énormément de plaisir à exercer ce nouveau sport. Une passion à propos de laquelle Laure Boulleau a confié pour Padel Magazine : « J’ai commencé à jouer parce que dans le monde du foot, tout le monde s’y met, y compris mon compagnon. Et grâce aux réseaux sociaux, je me suis dit : “Pourquoi pas essayer ?” Ça fait déjà 8 ou 9 ans. On progresse vite dans ce sport, ce qui le rend addictif. Contrairement au foot, où il faut plusieurs années pour atteindre un niveau correct, au padel, en quelques mois, on peut s’amuser et atteindre un niveau moyen ».