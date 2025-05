Laure Boulleau dit oui à une star de télévision !

Ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau va partager un moment avec l'animatrice Ophélie Meunier autour d'un padel. Les 20 et 21 juin prochain, celle qui apparaît sur le plateau du Canal Football Club chaque dimanche participera au Bullpadel Show 06 à Juan-les-Pins afin de récolter des fonds pour des associations.

« C’est Robin Haziza qui m’a contacté. C’est monsieur padel sur Canal. Il m’a proposé d’être capitaine pour le Bullpadel Show 06. Il m’a expliqué que c’était un évènement engagé pour aider des associations, cela m’a plus tout de suite. J’aime beaucoup le padel, c’est pour ça qu’il a pensé à moi aussi. Je joue, je communique sur le padel sur les réseaux sociaux. En plus je suis compétitrice mais avec un bon esprit. Ça va être deux jours gagnant-gagnant avec un bon mix entre compétition et divertissement » a confié l’ancienne joueuse du PSG.

Le défi lancé à Ophélie Meunier

Malgré le manque d’enjeux, Boulleau espère faire ressortir son côté compétiteur. « Capitaine face à Ophélie Meunier ? Je m’entends super bien avec elle, on se parle depuis longtemps. Donc tous les critères étaient réunis pour que je dise oui direct. On se chambre mutuellement mais dans un bon esprit… Dernièrement, on m’a posé une question : « Tu préfères gagner et mal jouer ou tu préfères perdre et bien joueur ? ». J’ai dit que je préférais mal jouer et gagner évidemment. Tout le monde m’a regardé en mode : « Ce n’est pas possible de penser comme ça ». Et bien si. Voilà, c’est mon état d’esprit » a confié l’ancienne international tricolore ce dimanche.