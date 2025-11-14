Laure Boulleau, c’est terminé : Elle balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2018, Laure Boulleau avait choisi de mettre un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle avant de devenir consultante sur Canal +. Une décision murement réfléchie de la part de l'ancienne latérale gauche du PSG, qui a livré les coulisses de cette fin de carrière, notamment en raison de grosses blessures.

Passée par le PSG tout au long de sa carrière de joueuse professionnelle entre 2005 et 2018, Laure Boulleau était arrivée au bout de l'aventure. Dans un entretien accordé à Hors Terrain il y a plusieurs mois, la célèbre consultante de Canal + a expliqué les raisons de son départ à la retraite, une décision qui a notamment été motivée par ses nombreux pépins physiques. Laure Boulleau dit tout.

« Très fatiguée physiquement et mentalement » « J’ai arrêté ma carrière parce que j’étais très fatiguée physiquement et mentalement. Je dirais peut-être presque plus mentalement que physiquement. En fait, moi j’ai eu que des graves blessures. Je n’ai jamais eu de petites contractures. Moi c’était genre les croisés, le ménisque. Je me suis fait une blessure de l’ischio à gauche, c’était assez grave, ça m’a pénalisé et j’ai galéré pour revenir. Je suis revenue mais j’ai senti que c’était allé tellement loin au niveau de mon épuisement mental que ça m’avait fait un peu basculer en mode ‘pourquoi je fais ça ?’ », confie Laure Boulleau.