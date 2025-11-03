Laure Boulleau avec un joueur de l’équipe de France : Elle l’a longtemps attendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de deux passes décisives pour Erling Haaland dimanche avec Manchester City en Premier League, Rayan Cherki sort d'une très belle semaine durant laquelle il a prouvé sa valeur. Laure Boulleau s'avoue d'ailleurs rassurée par le rendement actuel de l'international français, qu'elle attendait depuis très longtemps à ce niveau-là comme elle l'a confié dans le CFC.

Recruté par Manchester City durant le mercato estival en provenance de l'OL pour 42,5M€, Rayan Cherki (22 ans) est attendu au tournant depuis maintenant plusieurs années. Considéré comme l'un des plus grands talents français de sa génération, le jeune attaquant s'est illustré dimanche en Premier League contre Bournemouth en délivrant deux passes décisives à Erling Haaland, et Laure Boulleau n'a pas manqué de le souligner dans le Canal Football Club.

« On n'a jamais eu le vrai Rayan Cherki » Pleine d'attente avec Rayan Cherki depuis plusieurs années, Laure Boulleau a souligné sa grosse montée en puissance du moment avec Manchester City : « J'ai enfin l'espoir d'avoir l'émergence de ce talent unique qu'on attend. On n'a jamais eu le vrai Rayan Cherki. L'année dernière, je trouvais qu'il y avait encore des irrégularités énormes chez lui », a-t-elle lâché au sujet de l'attaquant de l'équipe de France (2 sélections, un but).