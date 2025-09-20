Laure Boulleau annonce un projet avec des «femmes exceptionnelles»

Alexis Brunet

Depuis quelques années, Laure Boulleau est l’un des visages du football sur Canal+. L’ancienne joueuse du PSG est notamment présente les soirs de Ligue des champions, mais elle a également d’autres projets avec la chaîne cryptée. Elle a d’ailleurs confié qu’elle préparait un nouvel épisode de son documentaire Pionnières, où elle part à la rencontre de « femmes exceptionnelles ».

En 2018, Laure Boulleau décidait de mettre un terme à sa carrière, après une aventure longue de treize ans au PSG. L’ancienne arrière gauche avait donc dû trancher pour sa reconversion et elle a choisi de rejoindre Canal+, pour donner son avis sur le football.

Laure Boulleau a de nombreux projets ! Depuis 2018, Laure Boulleau a pris du galon à Canal+. L’ancienne joueuse du PSG est actuellement présente les soirs de Ligue des champions dans le Canal Champions Club, mais elle a également de nombreux autres projets et elle a fait le point pour Le Figaro. « Je vais continuer 24 heures de Boulleau. Le prochain sera consacré à Sunderland car il y a beaucoup de Français là-bas et ils font un bon début de saison. Pour Au micro, ça ne dépend pas de moi mais j’adore faire cette émission car c’est une bulle d’oxygène. Et je vais aussi poursuivre mes documentaires Pionnières. Après le Japon, je vais aller au Brésil à la rencontre de femmes exceptionnelles dans tous les domaines. »