Lamine Yamal : Panique à Barcelone !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal fait l’objet d’une grosse polémique depuis quelques jours. Ses propos contre le Real Madrid avant le Clasico ont été plutôt mal perçus. Mais le phénomène de 18 ans ne semble pas vraiment s’en préoccuper. L’international espagnol souhaiterait se remettre pleinement d’une blessure qui susciterait une certaine inquiétude au FC Barcelone.

Depuis quelques jours, Lamine Yamal fait l’objet d’une grosse polémique. Dans une émission avec Ibai Llanos, le phénomène de 18 ans a accusé le Real Madrid de « voler » et de ne faire « que de se plaindre ». Ses propos ont évidemment été mal reçus chez les Merengue, qui lui ont fait remarquer pendant le Clasico ce dimanche.

La pubalgie de Yamal suscite l'inquiétude au FC Barcelone Mais Lamine Yamal ne semble pas vraiment s’en soucier. Comme le rapporte MARCA, l’international espagnol se préoccuperait seulement de se remettre totalement de sa pubalgie. Le crack du FC Barcelone ne se concentrerait uniquement que sur cet objectif. Cela susciterait d’ailleurs une certaine inquiétude chez les Blaugrana, qui travailleraient pour que Lamine Yamal retrouve au plus vite sa meilleure forme.