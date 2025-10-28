Lamine Yamal, le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, Lamine Yamal enchaîne les polémiques. Le phénomène de 18 ans a été au coeur d’un nouveau scandale récemment après ses propos contre le Real Madrid avant le Clasico. Au FC Barcelone, on surveillerait de près le comportement de l’international espagnol et on lui mettrait la pression pour qu’il en corrige certains aspects.

Lamine Yamal enchaîne les polémiques depuis quelques mois. Avant le Clasico, le phénomène de 18 ans a d’ailleurs de nouveau fait parler de lui. Dans une émission avec Ibai Llanos, l’international espagnol a accusé le Real Madrid de « voler » et de ne faire que « de se plaindre ». Ses propos ont naturellement été mal reçus chez les Merengue, qui lui ont fait savoir ce dimanche.

Le Barça espère voir Lamine Yamal changer son comportement Comme le rapporte MARCA, le FC Barcelone surveillerait ainsi Lamine Yamal de près. Le club catalan le considérerait comme l’image et le visage le plus représentatif du projet. Le crack blaugrana est en plus l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. En interne, on lui mettrait ainsi la pression pour qu’il change un peu son comportement, en dépit d’être considéré comme l’un des meilleurs du monde.