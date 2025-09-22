Lamine Yamal Ballon d’Or : Du lourd se prépare à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si pour beaucoup, Ousmane Dembélé sera l’heureux élu et remportera cette édition 2025 du Ballon d’Or, Lamine Yamal aura son mot à dire. Le phénomène du FC Barcelone a réalisé une grosse saison, et pourrait monter pour la première fois sur le podium de ce prestigieux trophée. En tout cas, le joueur de 18 ans a préparé une grosse fête à Paris.

Ce lundi 22 septembre 2025 pourrait faire date dans l’histoire du football français. Ousmane Dembélé est considéré comme le grand favori de cette 69ème édition du Ballon d’Or. Le principal concurrent de l’attaquant du PSG se nomme Lamine Yamal.

Lamine Yamal sacré ce lundi soir ? Spectaculaire avec le FC Barcelone, le tout à seulement 18 ans, l’international Espagnol pourrait payer son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, Lamine Yamal sera bien présent au théâtre du Châtelet ce lundi soir afin d’assister à la cérémonie.