Lamine Yamal attaqué, un malaise éclate ?

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Lamine Yamal a fait l’objet d’une grosse polémique après ses propos contre le Real Madrid avant le Clasico. Le phénomène de 18 ans a ainsi eu droit à quelques critiques. Mais même si cela peut en déranger certains, le crack du FC Barcelone n’aurait pas prévu de changer sa mentalité pour autant.

Lamine Yamal a été au coeur d’une grosse polémique ces derniers jours. Avant le Clasico, le phénomène du FC Barcelone a accusé le Real Madrid de « voler » et de ne faire que « de se plaindre » dans une émission avec Ibai Llanos. Sa sortie lui a valu de nombreuses critiques et il s’est attiré les foudres du vestiaire madrilène par la même occasion.

Lamine Yamal ne changera pas de mentalité Mais même si cela peut provoquer un malaise, le FC Barcelone comprendrait que Lamine Yamal ne changera pas de mentalité pour autant comme le rapporte MARCA. L’international espagnol n’avait déjà pas été affecté par les critiques liées à son anniversaire. Le club catalan estime que cela fait partie de sa personnalité, et qu’il ne modifiera pas cela dans son comportement.