La fin est annoncée, Daniel Riolo valide la décision fracassante !

«Canal + jette l’éponge». Interrogé par L’Équipe, Maxime Saada, président de la chaîne cryptée, a annoncé qu’il n’accompagnera pas la nouvelle chaîne de la Ligue 1 en raison de plusieurs désaccords, dont le prix proposé aux supporters, autour de 20€. Une décision comprise par Daniel Riolo, inquiet pour la suite.

Canal+ a dit stop. Alors que des discussions se tenaient avec la LFP pour la diffusion de la nouvelle chaîne de la Ligue 1, Maxime Saada a annoncé à L’Équipe que le projet se fera sans la chaîne cryptée. « Le prix de l'abonnement. C'est le premier sujet de désaccord profond entre nous, a indiqué le président de Canal+. Le pass 100% Coupes d'Europe est à 10€ chez nous. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la L1 la première année (8 matches sur 9 par journée) autour de 20€, comme évoqué par la Ligue. C'est trop élevé. Il nous faut collectivement tirer les leçons de l'échec de DAZN avec son offre lancée entre 30 et 40€ par mois. Les téléspectateurs déçus qui ont alimenté le piratage doivent être reconquis. Par ailleurs, dans tous les scénarios, nous souhaitions proposer un tarif avantageux pour les abonnés Canal+ et beIN autour de 10€. Ce qui n'empêchait pas d'autres opérateurs d'en bénéficier aussi. » Un désistement compris par Daniel Riolo dans l'After Foot.

Riolo comprend Saada « Mettons-nous deux secondes à la place de Saada. Ils ont la Coupe d'Europe, quels sont les trois clubs qui font venir le plus de gens devant la TV? Le PSG, l'OM et l'OL. Les deux premiers sont en Ligue des champions, donc sur Canal. Lyon va jouer l'Europa League (sous réserve de sa situation actuelle, NDLR), c'est sur Canal aussi. Il y a ceux qui vont au stade et ceux qui vont aller au bistrot du coin pour voir les matchs à l'extérieur ou à domicile quand tu n'as pas eu ta place », confie le journaliste de RMC, estimant qu’il n’y a « pas besoin de payer » entre 15 et 18€ « pour voir la Ligue 1 ».