Canal+ : Laure Boulleau s'est battue !

Après une carrière en tant que joueuse professionnelle, Laure Boulleau, qui a joué pour le PSG et l'équipe de France, a rejoint le monde des médias. Elle a ainsi intégré la bande de Canal+ en tant que consultante. Mais la découverte de ce nouveau monde, très masculin, n'a pas été simple pour Laure Boulleau, qui s'est ainsi battue pour se faire une place.

Pour Orange, Laure Boulleau a évoqué son arrivée loin d'être idéale dans le monde des médias. L'ancienne joueuse du PSG a alors raconté : « Quand j'ai arrêté le foot, je me suis convertie dans les médias. Je savais qu'il allait falloir que je fasse preuve comme quand j'ai commencé le foot d'un esprit assez combatif, de beaucoup de travail pour pouvoir m'imposer dans un milieu où les femmes n'avaient pas trop leur place. Je sais qu'on disait que les femmes n'avaient rien à faire dans des analyses de foot, encore plus analyser des hommes, qu'il fallait que je rentre chez moi ».

« Pour arriver où on en est aujourd'hui, il a fallu se battre »

Habituée à se battre après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau a fait savoir : « Le foot féminin, c'est un sport de combat, forcément ça me parle. Pour arriver où on en est aujourd'hui, il a fallu se battre. Quand j'ai commencé à jouer au foot à l'école, je ne me suis pas vraiment rendue compte que ça pouvait poser problème. Mais j'ai ressenti les premières difficultés quand j'ai commencé à basculer dans une vie plus médiatisée où j'ai commencé à jouer pour l'équipe de France ou un club 100% féminin. Il a fallu que je m'impose dans un milieu qui n'était pas très accueillant dans un premier temps ».