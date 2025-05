La Chaîne L'Equipe - Pierre Ménès : Le clash surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès s'en est pris à Johan Micoud, l'un des chroniqueurs stars d'Olivier Ménard sur La Chaîne L'Equipe. Pour le journaliste, l'ancien de Cannes, des Girondins de Bordeaux et du Werder Brême ne doit en aucun cas être pris au sérieux.

Habitué des clashs, Pierre Ménès s’en est pris à Johan Micoud. Présent au côtés d'Olivier Ménard sur La Chaîne L’Equipe depuis plusieurs années, l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux a été violemment taclé par le journaliste après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions.

« Un triste mec »

« Si tu écoutes ce que dit Micoud, ce sera jamais bien. C’était déjà un triste mec lorsqu’il était joueur. Pourtant, c’est quelqu’un qui aime le football » a d’abord confié Ménès. Il reproche surtout à Micoud de rechercher à chaque fois la petite bête avec le PSG de Luis Enrique.

Micoud a une dent contre le PSG ?

« Il avait une manière de s’exprimer lorsqu’il était joueur… On a l’impression que tout l’emmerde, et lorsque c’est le PSG, c’est deux fois plus. Si vous êtes influençable pour écouter ce genre de mec, je ne peux rien pour vous » a déclaré l’ancien visage du Canal Football Club sur Canal +.