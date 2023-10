Kylian Mbappé reçoit le soutien d’une star !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, est à présent réputé pour faire part de ses prises de positions sur certains sujets sportifs et de société. Néanmoins, il reste muet concernant les dernières vagues de violence du conflit israélo-palestinien ou bien d’autres sujets. Ce qui fait parler, mais qui ne devrait pas du tout être un problème selon Thomas N’Gijol.

Ces derniers jours, plusieurs tragédies ont lieu simultanément. Que ce soit via l’assassinat de Dominique Bernard, professeur dans un lycée à Arras, ou bien les nouvelles vagues de violence dans le conflit israélo-palestinien ou encore l’attentat à Bruxelles lundi soir dans le cadre du match Belgique - Suède, les catastrophes s’enchaînent.

Daniel Riolo : «Mbappé avait ouvert la voie en parlant de la mort du jeune Nahel et a mis le doigt dans l’engrenage»

Kylian Mbappé n’a pas pris la parole, contrairement à ses habitudes sur certains sujets comme le meurtre du jeune Nahel en juin dernier à la suite d’un contrôle de police qui a dégénéré. Daniel Riolo montait au créneau lundi soir sur les ondes de RMC . « Mbappé avait ouvert la voie en parlant de la mort du jeune Nahel et a mis le doigt dans l’engrenage. Maintenant, on peut lui demander « mais pourquoi là t’en as pas parlé, pourquoi tu fais pas là, mais que tu fais là, ça veut dire que tu considères que là c’est moins important que là ». Au bout d’un moment, tu ne t’en sors plus trop. Les réseaux sociaux font en sorte que tu n’aies plus réellement envie de t’exprimer ».

Thomas N’Gijol : «On leur demande leurs avis alors que les mecs font leurs vies quoi»