Kylian Mbappé : Le retour en France qui le régale !

L’été dernier, Kylian Mbappé quittait le PSG afin de s’engager, libre de tout contrat, en faveur du Real Madrid. S’il revient en France pour les rassemblements de l’équipe de France, le capitaine des Bleus revient au pays également pour sa famille, qu’il a quitté pour l’Espagne. Un retour au bercail régulier pour la star de 26 ans, et qui lui fait grand bien.

Un an quasiment après son arrivée au Real Madrid, l’heure n’est pas au bilan pour Kylian Mbappé, qui malgré une saison compliquée au niveau des résultats, répond présent en termes de buts inscrits. A 26 ans, le Français doit encore trouver son rôle ainsi que son meilleur poste au sein du club madrilène, lui qui jusque-là, n’avait que connu le football français.

Mbappé loin de ses proches

Formé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé est ensuite parti écrire son histoire avec le PSG. Un club qu’il quittera sept ans après son arrivée, en étant le meilleur buteur des Rouge et Bleu. Quoi qu’il en soit, le Bondynois est désormais bien installé en Espagne, même si ce dernier a récemment confié auprès de VERSUS que des retours en France étaient nécessaires afin de voir sa famille.

« J'essaie de passer le plus de temps possible avec ma famille, surtout depuis que j'ai quitté la France. Ils viennent me voir aussi souvent qu'ils le peuvent. Sinon, j'aime jouer aux jeux vidéo, regarder la télévision et prendre du temps pour moi et mes amis tout en récupérant après chaque match », a confié Kylian Mbappé.