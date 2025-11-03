Kylian Mbappé : Le gros défi lancé par un ancien du PSG

Auteur d’un excellent début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé se sait attendu au tournant sur cette année 2026. Le Bondynois va de nouveau tenter de mener l’équipe de France vers les sommets lors de la Coupe du monde 2026. Pour Presnel Kimpembe, ancien du PSG, la tâche s’annonce compliquée pour les Bleus.
Pour sa deuxième année en Espagne, Kylian Mbappé réalise tout simplement l’un de ses meilleurs débuts de saison en carrière. Phénoménal avec le Real Madrid, l’attaquant français a forcément la Coupe du monde 2026 dans le viseur avec l’équipe de France également.
Mbappé de nouveau impressionnant en Coupe du monde
Après une victoire en 2018 puis une finale mémorable en 2022, Kylian Mbappé sera de nouveau chargé de mener les Bleus vers les sommets. Capitaine de la formation de Didier Deschamps depuis deux ans et demi désormais, le Bondynois et ses coéquipiers auront fort à faire aux États-Unis l’été prochain. Pour Presnel Kimpembe, le défi est immense pour les Bleus.
« Ça ne sera pas facile »
« Je n'en ai aucune idée, il y a de grosses équipes et il faut avoir le respect de le dire et de le savoir. Une Coupe du monde, ce n'est jamais simple. Il y aura tous les meilleurs pays, j'espère que la France pourra encore gagner une autre Coupe de monde, même si ça ne sera pas facile, car il y a beaucoup de prétendants pour ce titre », a ainsi confié l’ancien défenseur du PSG pour Flahscore.