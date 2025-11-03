Kylian Mbappé : Le gros défi lancé par un ancien du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un excellent début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé se sait attendu au tournant sur cette année 2026. Le Bondynois va de nouveau tenter de mener l’équipe de France vers les sommets lors de la Coupe du monde 2026. Pour Presnel Kimpembe, ancien du PSG, la tâche s’annonce compliquée pour les Bleus.

Pour sa deuxième année en Espagne, Kylian Mbappé réalise tout simplement l’un de ses meilleurs débuts de saison en carrière. Phénoménal avec le Real Madrid, l’attaquant français a forcément la Coupe du monde 2026 dans le viseur avec l’équipe de France également.

Mbappé de nouveau impressionnant en Coupe du monde Après une victoire en 2018 puis une finale mémorable en 2022, Kylian Mbappé sera de nouveau chargé de mener les Bleus vers les sommets. Capitaine de la formation de Didier Deschamps depuis deux ans et demi désormais, le Bondynois et ses coéquipiers auront fort à faire aux États-Unis l’été prochain. Pour Presnel Kimpembe, le défi est immense pour les Bleus.