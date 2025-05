Kylian Mbappé : Le cadeau inattendu de son père au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si William Saliba finissait au Real Madrid à l'avenir ? C'est le voeu du président Florentino Pérez et de son comité directeur. Faisant partie des défenseurs les plus influents de Premier League à Arsenal, Saliba a notamment été formé par le père de Kylian Mbappé qui lui a fait prendre conscience de pas mal de choses.

William Saliba au Real Madrid ? Le10sport.com vous informait dès le mois d'octobre 2024 des plans du président Florentino Pérez avec le défenseur d'Arsenal. C'est simple, l'international français de 24 ans est la cible prioritaire du club merengue dans ce secteur de jeu et ce, même si le transfert de Dean Huijsen semble en passe d'être bouclé d'après divers médias.

«Le père de Kylian a été mon entraîneur pendant un an»

En partie formé à l'AS Bondy, sa ville natale et le club de son quartier, William Saliba n'a pas pu évoluer aux côtés de Kylian Mbappé à l'époque. « Je n'ai pas joué avec Mbappé. Il avait un âge différent et à l'époque, on n'avait pas le droit de jouer au-dessus de son âge. C'est différent aujourd'hui ». Pour le site d'Arsenal, il a tout de même confié avoir joué sous les ordres de son père Wilfrid Mbappé qui a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. « Quand j'avais 11 ans, le père de Kylian a été mon entraîneur pendant un an. Il a pris en charge les moins de 11 ans et c'était un très bon entraîneur. Il n'a jamais rien caché avec ses mots, il a toujours été honnête et j'ai aimé ça. Je suis donc sûr qu'il m'a dit de ne pas être paresseux ! ».

«Si vous ne faites pas quelque chose de bien, vous avez besoin qu'on vous le dise»

Lors de son échange avec le service communication d'Arsenal, William Saliba a indirectement remercié Wilfrid Mbappé pour l'influence qu'il a eu sur sa progression quand bien même cela n'a duré qu'une seule et unique saison en U11. « Même à cet âge, si vous ne faites pas quelque chose de bien, vous avez besoin qu'on vous le dise si vous voulez progresser et signer un jour dans un club. J'ai eu besoin de cela aussi ». Reste à savoir si le travail du père de Mbappé bénéficiera au Real Madrid désormais.