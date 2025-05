Kylian Mbappé : La grande annonce sur sa retraite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l'équipe de France, champion du monde et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé vit la vie dont il rêvait pendant son enfance. A bientôt 27 ans, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a avoué cultivé le désir de rafler les trophées majeurs qui lui font défaut encore à ce jour... en faisant un constat clair sur sa retraite.

Kylian Mbappé va boucler sa 8ème saison au haut niveau. En décembre prochain, le capitaine de l'équipe de France fêtera son 27ème anniversaire. Sa retraite est donc assez éloignée au vu de son âge, mais une carrière peut s'arrêter du jour au lendemain. Contractuellement lié au Real Madrid jusqu'en juin 2029, le champion du monde 98 a quelques titres à aller chercher qui lui tiennent à cœur avant de raccrocher.

«Il me reste le Ballon d’or»

A la fin de l'année civile 2024, Kylian Mbappé s'était exprimé auprès de Mouloud Achour pour Clique X sur ses ambitions futures tant en club qu'en sélection, mais aussi individuelles.

« Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. Il me reste bien sûr des trophées. L’Euro avec l’équipe de France, j’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour. Les trophées individuels, c'était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c'est un objectif. (…) J’ai remporté quasiment tous les trophées individuels. Il me reste le Ballon d’or ».

«Un jour, j'aurai pris ma retraite. Et quand ce jour arrivera, j'espère que je serai heureux dans ma vie»

Kylian Mbappé est depuis des années l'une des égéries de Nike. Au cours de sa campagne promotionnelle pour sa Mercurial signature, l'attaquant du Real Madrid a pris le temps d'évoquer la seconde partie de sa carrière et ce qu'il espère ressentir au moment de raccrocher les crampons. « Mon rêve ? Ah, il y en a tellement. Je suis toujours un rêveur. Bien sûr, je veux gagner tous les titres possibles. Mais, pour être honnête, je veux aussi être heureux. Le football représente une grande partie de ce que je suis, mais ce n'est pas tout. Un jour, j'aurai pris ma retraite. Et quand ce jour arrivera, j'espère que je serai heureux dans ma vie ».