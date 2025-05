Kylian Mbappé : Il déclare sa flamme... à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois de plus, Lamine Yamal a répondu présent lors d'un grand match. A Montjuic en demi-finale aller de Ligue des champions mercredi soir, le jeune ailier de 17 ans du FC Barcelone a inscrit un but phénoménal devant un Marcus Thuram ébahi, mais qui l'a tout de même remis à sa place qui n'est pas sur le toit du monde, contrairement à Kylian Mbappé selon lui.

Seulement âgé de 17 ans et après avoir fait très mal à l'équipe de France en demi-finale de l'Euro l'année dernière, Lamine Yamal continue d'impressionner son monde. En atteste sa demi-finale aller contre la solide Inter de Simone Inzaghi mercredi soir (3-3). Auteur d'un but au terme d'un numéro de soliste qui a démarré sous les yeux de Marcus Thuram, l'international français n'a pas échappé à la question fatidique.

Yamal meilleur joueur du monde ? Thuram rend hommage à Mbappé et Dembélé

Egalement buteur pendant cette demi-finale, Marcus Thuram a été amené à faire un classement des trois meilleurs joueurs du monde à ses yeux par la journaliste de Canal+ Margot Dumont. « C'est le meilleur joueur du monde pour vous ? Le meilleur joueur du monde, je ne pense pas. Le meilleur joueur du monde est Français, le deuxième je pense qu'il est aussi Français. Peut-être le troisième. Ousmane (ndlr Dembélé) et Kylian (ndlr Mbappé). (sourire) ».

«Yamal ? Une prise à 11 peut-être»

En marge de la demi-finale retour de C1 qui se disputera sans son compatriote et adversaire Jules Koundé visiblement blessé trois semaines, Marcus Thuram a lâché une punchline au sujet de Lamine Yamal. « Les joueurs comme ça, on ne les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Une prise à 11 peut-être (rires) on verra ce que le coach nous demande ». Le ton est donné, reste désormais à savoir quel dénouement connaîtra cette double confrontation entre l'Inter et le FC Barcelone.