Kylian Mbappé : Des proches visés, la révélation dans la presse !

Propriétaire du SM Caen depuis l’année dernière, Kylian Mbappé voit son club couler petit à petit. Ce samedi, le club caennais a vu son calvaire se poursuivre avec une élimination précoce en Coupe de France. Reda Hammache et Ziad Hammoud, proches du clan Mbappé, sont désormais plus que jamais dans le viseur des supporters du club normand.

Un calvaire qui ne semble pas près de se terminer. Alors que Kylian Mbappé est devenu le propriétaire du SM Caen en juillet 2024 suite au rachat à 80 % des parts du club normand par l’intermédiaire de son fonds d’investissement Coalition Capital. Depuis ce rachat, rien ne semble aller pour le Stade Malherbe.

Le SM Caen s’enfonce dans la crise En effet, après une relégation en National la saison dernière, les déboires du club caennais s’enchaînent. Ce samedi, l’humiliation de trop. Caen a été éliminé en Coupe de France par Bayeux, petit club pensionnaire de Régional 1 (3-2). Une élimination précoce qui confirme la crise existant depuis un moment en Normandie.