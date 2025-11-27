Kylian Mbappé : Clash en direct, l'annonce qui va mettre le feu !

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a été pris en grippe par les supporters de l'Olympiakos. Interrogé sur le sujet après son quadruplé et la victoire du Real Madrid lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le numéro 10 de Xabi Alonso a clashé ses détracteurs.
Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de l'Olympiakos. Avant le coup d'envoi de la partie, Kylian Mbappé a été pris en grippe par les supporters grecs. Toutefois, cela n'a pas du tout déstabilisé lé le numéro 10 de Xabi Alonso.
Mbappé contre-attaque devant la presse
Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a répondu à ses détracteurs sur le terrain, avant d'en rajouter une couche en zone mixte après la victoire du Real Madrid face à l'Olympiakos (4-3).
«Ils parlaient un mauvais français»
« Si j'ai entendu le chambrage du public grec ? Oh oui, oui, oui, pendant l'échauffement. Ils parlaient français, mais un mauvais français, vous savez. L'accent était mauvais, mais c'est la vie. Ce n'est pas grave, j'étais concentré sur mon équipe, sur le fait de les aider, et je pensais à notre performance sur le terrain et à la bonne réaction du public », a déclaré Kylian Mbappé. Ses propos ont été rapportés par RMC Sport.