Kylian Mbappé : Clash en direct, l'annonce qui va mettre le feu !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de l'Olympiakos. Avant le coup d'envoi de la partie, Kylian Mbappé a été pris en grippe par les supporters grecs. Toutefois, cela n'a pas du tout déstabilisé lé le numéro 10 de Xabi Alonso.

Mbappé contre-attaque devant la presse Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a répondu à ses détracteurs sur le terrain, avant d'en rajouter une couche en zone mixte après la victoire du Real Madrid face à l'Olympiakos (4-3).