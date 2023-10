JO 2024 : Il connaît la condition pour convaincre Thierry Henry

Thomas Bourseau

Au placard au PSG en raison de son refus de quitter le club pour l’Eintracht Francfort cet été, Hugo Ekitike va devoir plier bagage à l’occasion du mercato hivernal s’il souhaite intégrer la délégation française pour les Jeux Olympiques. Thierry Henry avait d’ailleurs vendu la mèche dès le mois de septembre.

Hugo Ekitike débarquait au PSG à l’été 2022 après six mois pleins au Stade de Reims où il s’était non seulement fait remarquer par le Paris Saint-Germain, mais aussi le Borussia Dortmund ainsi que plusieurs formations de Premier League notamment. Néanmoins, après une galère à Paris, Ekitike a été poussé vers la sortie par ses dirigeants et notamment vers l’Eintracht Francfort dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani. En vain.

Quitter le PSG cet hiver pour disputer les Jeux Olympiques l’été prochain ?

Résultat, Hugo Ekitike a été écarté de la liste des joueurs sélectionnés par le PSG pour la Ligue des champions et n’est pas apparu une seule fois en Ligue 1 depuis la fin du mercato estival. Foot Mercato a fait un point sur sa situation sportive dans la journée de samedi en expliquant qu’un pensionnaire de premier League serait intéressé par le fait de s’attacher ses services lors du mercato hivernal. Un départ du PSG est une nécessité pour Hugo Ekitike s’il souhaite retrouver le groupe de l’équipe de France Espoirs avec les Jeux Olympiques l’été prochain sous la houlette de Thierry Henry.

Thierry Henry : «Je ne vais pas raconter la discussion que l'on a eue, mais il sait ce qu'il doit faire»