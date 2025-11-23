«J’explose», Daniel Riolo menacé au téléphone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que Daniel Riolo et Didier Deschamps ne sont pas les meilleurs amis du monde. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas hésité à trainer le journaliste de RMC devant la justice pour diffamation suite à ce qu’il a pu dire sur Karim Benzema, il y a quelques années de cela, ça avait déjà chauffé entre Deschamps et Riolo.

En 2010, l’équipe de France devenait la risée du football mondial avec la grève Knysna. Un scandale dont Didier Deschamps aurait été mis au courant avant qu'il arrive et n’aurait rien dit. Une rumeur à laquelle Daniel Riolo avait réagi au micro de RMC, tenant alors des propos qui n’ont clairement pas plus à l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. C’est alors que Deschamps n’a pas hésité à reprendre de volée le journaliste.

« Ça a produit un choc, on en parle dans l’émission » Invité de Radio J, Daniel Riolo a raconté son accrochage au téléphone avec Didier Deschamps. Le journaliste de RMC a ainsi expliqué : « Comment ça a vrillé entre Deschamps et moi ? La conversation téléphonique que je raconte c’est en 2015. Le contexte c’est quand on apprend qu’il était au courant ainsi que deux autres personnes de Knysna, il savait qu’il allait y avoir grève. Alors que nous, on avait tous pris dans le tronche ce qu’on peut appeler le plus grand scandale du football français. 5 ans après, on te dit que celui qui est le sélectionneur et son agent étaient au courant que ça allait exploser. Ça a produit un choc, on en parle dans l’émission. Ça c’est le contexte et le soir, on apprend ça, on en parle à l’antenne et je dis : « De toute façon, dès qu’il y a une affaire louche dans le football français, Deschamps n’est jamais loin ». Ce que Dugarry a dit et la plupart des joueurs de 98 disent ».