«J’explose», Daniel Riolo menacé au téléphone !

Cela fait maintenant plusieurs années que Daniel Riolo et Didier Deschamps ne sont pas les meilleurs amis du monde. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas hésité à trainer le journaliste de RMC devant la justice pour diffamation suite à ce qu’il a pu dire sur Karim Benzema, il y a quelques années de cela, ça avait déjà chauffé entre Deschamps et Riolo.
En 2010, l’équipe de France devenait la risée du football mondial avec la grève Knysna. Un scandale dont Didier Deschamps aurait été mis au courant avant qu'il arrive et n’aurait rien dit. Une rumeur à laquelle Daniel Riolo avait réagi au micro de RMC, tenant alors des propos qui n’ont clairement pas plus à l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. C’est alors que Deschamps n’a pas hésité à reprendre de volée le journaliste.
« Ça a produit un choc, on en parle dans l’émission »
Invité de Radio J, Daniel Riolo a raconté son accrochage au téléphone avec Didier Deschamps. Le journaliste de RMC a ainsi expliqué : « Comment ça a vrillé entre Deschamps et moi ? La conversation téléphonique que je raconte c’est en 2015. Le contexte c’est quand on apprend qu’il était au courant ainsi que deux autres personnes de Knysna, il savait qu’il allait y avoir grève. Alors que nous, on avait tous pris dans le tronche ce qu’on peut appeler le plus grand scandale du football français. 5 ans après, on te dit que celui qui est le sélectionneur et son agent étaient au courant que ça allait exploser. Ça a produit un choc, on en parle dans l’émission. Ça c’est le contexte et le soir, on apprend ça, on en parle à l’antenne et je dis : « De toute façon, dès qu’il y a une affaire louche dans le football français, Deschamps n’est jamais loin ». Ce que Dugarry a dit et la plupart des joueurs de 98 disent ».
« Il part en furie »
« Jusque là, j’avais plutôt une bonne relation avec Deschamps. La bonne relation avec Deschamps c’est tu dis du bien de moi sinon tu n’as pas de bonne relation avec moi. Et donc arrive cette émission où je dis ça. Il est forcément très étonné que je dise ça. Le lendemain, il me téléphone, j’étais au parc avec les enfants et là il part en furie. Il part en toupie : « Comment tu peux dire un truc pareil ? Méfie toi quand tu dis des choses comme ça ». J’explose moi aussi, je lui demande s’il est en train de me menacer », a poursuivi Daniel Riolo.