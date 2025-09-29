«Je n’en peux plus» : Un joueur du PSG se plante, il dit stop !

Alexis Brunet

Samedi soir, Gonçalo Ramos avait profité des nombreuses absences en attaque pour être titulaire avec le PSG contre l’AJ Auxerre. Malheureusement, le numéro neuf parisien n’a pas réussi à briller et il a raté beaucoup de choses. De quoi rendre fou Walid Acherchour, qui a fortement critiqué le Portugais au micro de l’After Foot.

Contre l’AJ Auxerre, le PSG n’a pas pu compter sur ses attaquants pour faire la différence. Heureusement, les défenseurs Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo se sont montrés plus inspirés, ce qui a permis au club de la capitale de s’imposer 2-0 et de se mettre en confiance avant le choc face au FC Barcelone mercredi soir.

« Il tue les situations » Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG, Gonçalo Ramos ne s’est pas montré à son avantage. Habituellement remplaçant, le Portugais n’a pas saisi sa chance et Walid Acherchour commence à en avoir marre. « Je ne vais pas remettre une pièce sur Ramos, mais je n'en peux plus. En plus, tous les observateurs sont très compréhensifs sur sa situation. À chaque fois qu'il fait un match, il tue les situations. Il a des contrôles faits avec des chaussures Timberland. À un moment donné, contre Auxerre, il y a des performances qui doivent être bien meilleures du côté du PSG », s’est énervé l’éditorialiste de l’After Foot.