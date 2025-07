«Je ne pouvais pas continuer» : Paul Tchoukriel, le moment difficile sur Canal+

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Tchoukriel a commenté le premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, un moment fort pour le journaliste de Canal+, bouleversé par les larmes de Marquinhos à quelques minutes du coup de sifflet final du match contre l’Inter Milan, lui qui n’est pourtant pas supporter du club de la capitale.

« Je ne pouvais pas continuer sinon j’allais pleurer »

« Je pense que les gens ne se sont pas vraiment rendus compte. J’ai réécouté, on l’entend un peu, a constaté Paul Tchoukriel. À la 89ᵉ minute, il y a un plan sur Marquinhos, on voit qu’il retient ses larmes. Au moment où je commence à décrypter l’image, je suis submergé par l’émotion et je me dis que je ne pouvais pas continuer sinon j’allais pleurer aussi. Pas parce que je suis supporter, et Marquinhos n’est pas mon ami. Mais je trouve qu’il est tellement symbolique des galères du PSG. Ce moment est si fort, quand il réalise que c’est terminé, qu’ils vont enfin être champions d’Europe. Il a enfin terminé la quête. »