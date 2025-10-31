«J'ai pensé à arrêter», le coup de tonnerre avec Riolo ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison encore, on a l'occasion de retrouver Daniel Riolo au micro de l'After Foot. Cela fait maintenant plusieurs années que c'est le cas. Mais voilà qu'il y a seulement quelques mois, tout aurait pu basculer. En effet, comme l'a révélé le journaliste de RMC, un événement l'a particulièrement affecté, poussant même Riolo à envisageant de tout arrêter.

Daniel Riolo au micro de l'After Foot, combien de temps cela va-t-il encore durer ? Voilà une question que le principal intéressé se pose. En effet, dans son livre Le Football selon moi, Riolo écrit : « L'After c'est ma vie depuis 20 ans. Il ne se passe pas une saison sans qu'à un moment donné je me demande combien de temps ça va encore durer ».

Pour Daniel Riolo et l'After Foot, ça continue de durer. Mais voilà que tout aurait pu s'arrêter il y a peu. En effet, sur Novo 19, le journaliste a fait savoir : « J'ai failli arrêter l'After Foot ? A la fin de la saison dernière, vers le mois de mai-juin, je n'étais vraiment pas bien suite à un événement qui s'était passé au mois d'avril. A ce moment, j'ai pensé très sérieusement, pour la première fois de ma vie, à arrêter ».

« Ils vont nous arrêter »

Daniel Riolo a ensuite expliqué : « Cela ne correspondait pas aux angoisses d'avant dont je parle qui étaient juste celles de quand on avait démarré, on avait l'impression que c'était tellement une émission qui avait été mise là. On a démarré tellement fort, tellement de gens se plaignaient, le sélectionneur de l'équipe de France, Aulas, Labrune, à chaque fois je me disais : "Ils vont nous arrêter". J'avais toujours cette angoisse liée à une autre angoisse qui était "Et si je me lasse ? Et si ça ne m'intéresse plus ?" ».

Le fait qu'il est toujours à l'antenne sur RMC. Pourquoi est-il finalement resté ? Riolo a alors confié : « Qu'est-ce qui me fait rester ? L'oseille ? Non. C'est parce que dans la foulée de ce qui s'est passé au printemps, on a fait une tournée aux Etats-Unis. Elle nous a fait beaucoup de bien, elle nous a ressourcé. A la fin, je me suis dit les 20 ans de l'After arrivent, on repart ».