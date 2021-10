Foot - Naples

Polémique : Koulibaly répond aux propos racistes !

Publié le 4 octobre 2021 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 4 octobre 2021 à 16h32

Victime d'insultes racistes lors de la victoire de Naples sur la Fiorentina ce dimanche (2-1), Kalidou Koulibaly a tenu à répondre à ces supporters sur son compte Twitter. Le défenseur sénégalais attend de grosses sanctions.