Rabiot en Australie : «C'est dingue», la surprise qui le fait halluciner !

Aussi fou que cela puisse paraitre, une rencontre du championnat italien va se dérouler... en Australie. Au cours des derniers jours, on a ainsi appris que le match entre le Milan AC et Côme va se disputer du côté de Perth. Un long voyage attend donc Adrien Rabiot et ses coéquipiers, de quoi d'ailleurs faire halluciner l'international français.
L'UEFA a donné son feu, des matchs de championnat vont être délocalisés à l'autre bout du monde. C'est ainsi que le Milan AC va se retrouver en Australie, à Perth, pour une rencontre de Serie A face à Côme. Au cours d'un entretien accordé au Figaro, Adrien Rabiot, concerné par cette nouvelle lui le joueur du club lombard, a réagi à cette délocalisation en Australie, ne cachant pas sa surprise par à une telle décision.
« C'est totalement fou »
« Je suis encore surpris parfois ? Oui. La dernière fois remonte à lundi quand j'apprends quand j'apprends qu'avec le Milan on jouera un match de Serie A contre Côme en Australie. C'est totalement fou. Après, ce sont des accords économiques pour que le championnat ait une certaine visibilité », a d'abord expliqué Adrien Rabiot sur ce match qui l'attend avec le Milan AC en Australie.
« C'est dingue de faire autant de kilomètres pour faire un match entre deux italiennes en Australie »
Le joueur de Massimiliano Allegri a ensuite confié : « Tout cela nous dépasse. Le sujet des calendriers, de la santé des joueurs, est beaucoup discuté, et tout ça parait fou. C'est dingue de faire autant de kilomètres pour faire un match entre deux italiennes en Australie. On doit s'adapter. Comme toujours ».