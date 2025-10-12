Rabiot en Australie : «C'est dingue», la surprise qui le fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aussi fou que cela puisse paraitre, une rencontre du championnat italien va se dérouler... en Australie. Au cours des derniers jours, on a ainsi appris que le match entre le Milan AC et Côme va se disputer du côté de Perth. Un long voyage attend donc Adrien Rabiot et ses coéquipiers, de quoi d'ailleurs faire halluciner l'international français.

L'UEFA a donné son feu, des matchs de championnat vont être délocalisés à l'autre bout du monde. C'est ainsi que le Milan AC va se retrouver en Australie, à Perth, pour une rencontre de Serie A face à Côme. Au cours d'un entretien accordé au Figaro, Adrien Rabiot, concerné par cette nouvelle lui le joueur du club lombard, a réagi à cette délocalisation en Australie, ne cachant pas sa surprise par à une telle décision.

« C'est totalement fou » « Je suis encore surpris parfois ? Oui. La dernière fois remonte à lundi quand j'apprends quand j'apprends qu'avec le Milan on jouera un match de Serie A contre Côme en Australie. C'est totalement fou. Après, ce sont des accords économiques pour que le championnat ait une certaine visibilité », a d'abord expliqué Adrien Rabiot sur ce match qui l'attend avec le Milan AC en Australie.