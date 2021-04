Foot - Milan AC

Milan AC - Malaise : Ibrahimovic risquerait une sanction très lourde !

Publié le 14 avril 2021 à 17h48 par A.D.

Selon la presse suédoise, Zlatan Ibrahimovic serait co-propriétaire d'un site de paris sportifs. Dans le cas où il aurait enfreint le code éthique de la FIFA, le buteur du Milan AC risquerait jusqu'à trois ans de suspension.