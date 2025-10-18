Adrien Rabiot : Il sort du silence après la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du Milan AC, il va falloir se passer d’Adrien Rabiot pour les prochaines semaines. En effet, le milieu de terrain s’est blessé avec l’équipe de France lors de la trêve internationale. Un couac qui serait à l’origine d’une polémique en Italie. En effet, le club milanais aurait quelque peu en travers de la gorge ce qui est arrivé à Rabiot avec les Bleus. Un sujet sur lequel s’est exprimé Massimiliano Allegri.

Décisif avec l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan, Adrien Rabiot n’a en revanche pas joué avec les Bleus face à l’Islande. Et pour cause. Le joueur du Milan AC s’est blessé lors de cette trêve internationale. Un pépin physique problématique pour le club lombard qui va devoir faire sans Rabiot pour les prochaines semaines. Alors que cette blessure de Rabiot serait à l’origine d’une polémique en Italie selon certains, Massimiliano Allegri, entraîneur du Milan AC, a pris la parole.

« Il faut être très calme » « J’ai déjà répondu. Il faut être très calme, on ne peut pas revenir en arrière. Rabiot ne jouera pas demain si on le gère. Il doit récupérer au mieux », a d’abord expliqué l’entraîneur du Milan AC en conférence de presse.