PSG : Rabiot annonce des grandes retrouvailles !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Contraint de quitter l’OM en fin de mercato estival, Adrien Rabiot a pris la direction de l’AC Milan, où il a retrouvé un entraîneur qu’il connaît bien et qu’il apprécie en la personne de Massimiliano Allegri. Chez les Rossoneri, l’international français a également été réuni avec ses anciens coéquipiers au PSG, Mike Maignan et Christopher Nkunku.

« Triste » de quitter l’OM de cette façon, Adrien Rabiot est tout de même heureux d’avoir rejoint l’AC Milan. Le milieu de terrain âgé de 30 ans se sent bien chez les Rossoneri, avec un entraîneur qu’il avait connu à la Juventus et qui voulait à tout prix le recruter.

« C'est un entraîneur que je connais bien » « J'ai aussi beaucoup parlé avec Massimiliano Allegri qui avait insisté déjà plus tôt dans l'été pour me faire venir. C'est important parce que c'est un entraîneur que je connais bien avec lequel j'ai des affinités avec qui j'ai toujours bien bossé et performé », a confié Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à Téléfoot.