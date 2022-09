Foot - Juventus

Nouvelle annonce fracassante sur cette supercherie du clan Pogba

Publié le 3 septembre 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que l'affaire Pogba fait couler beaucoup d'encre, Jean-Marc Ettori a profité de la situation pour faire de terribles révélations sur l'international français et sa famille. Après avoir révélé avoir été dupé par le clan Pogba à la fin du mois d'aout, le président du Tours FC en a rajouté une couche sur cet épisode ce vendredi.

Depuis plusieurs jours, l'affaire Pogba fait grand bruit. Jean-Marc Ettori a donc sauté sur l'occasion pour faire de terribles révélations sur cette famille. Comme l'a avoué le président du Tours FC il y a quelques jours, il a déjà été piégé par le clan Pogba. « On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours. (Yeo Moriba, la mère des joueurs) était la cheffe de gang » , a-t-il confié.

«Le problème de Paul Pogba, c'est son entourage»

Interrogé ce vendredi par BFM TV , Jean-Marc Ettori a lâché de nouvelles précisions de taille sur sa mauvaise expérience avec la famille Pogba. « Je n'ai jamais eu affaire à Paul Pogba de ma vie. Le problème de Paul Pogba, c'est son entourage, sa maman, son frère et son agent, la personne qui dit le représenter, Gaël Mahé. Nous étions descendus de Ligue 2 en National 1 et nous avions perdu beaucoup d'argent, notamment en droits TV. » , a détaillé le président du Tours FC, avant d'en remettre une couche.

«La famille Pogba n'a jamais honoré la moindre facture envoyée»

« Un supporter de longue date du Tours FC est venu me voir pour proposer un contrat à Mathias Pogba. Nous n'avions pas besoin de lui au vu de ses piètres résultats antérieurs. La réponse fût immédiate, c'est non. L'agent de Paul Pogba, Gaël Mahé, m'a dit: 'Paul Pogba aimerait que vous preniez son frère'. Mais on n'avait pas les moyens pour quelqu'un qui n'est pas au bon niveau. J'ai dit que ce n'est pas grave, Paul Pogba paiera une partie de son salaire, de tout ce qu'il coûtera », a ajouté Jean-Marc Ettori, le président du Tours FC.

«Paul Pogba paiera une partie de son salaire»