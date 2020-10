Foot - Juventus

Juventus : Dybala mécontent de la gestion de Pirlo ?

Publié le 18 octobre 2020 à 15h56 par La rédaction

Présent dans le groupe de la Juventus ce samedi malgré un état de santé moyen, Paulo Dybala n’est pas entré en jeu. La Joya aurait laissé échapper sur les réseaux sociaux un semblant de gronde envers la décision d’Andrea Pirlo.