Foot - Juventus

Juventus - Polémique : Deschamps, équipe de France... L'énorme mise au point de Rabiot !

Publié le 18 octobre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

De retour en équipe de France, Adrien Rabiot semble monter en puissance comme en témoignent ses récentes prestations en Bleus avec lesquels il a été réintégré par Didier Deschamps. Et le milieu de terrain de la Juventus compte bien s'imposer durablement.

Il aura donc fallu deux ans à Didier Deschamps pour pardonner à Adrien Rabiot. Une longue punition qui fait suite à la décision de l'ancien joueur du PSG de refuser son statut de réserviste durant la Coupe du monde. En effet, alors qu'il s'attendait à faire partie des 23 joueurs retenus pour disputer le Mondial en Russie, le milieu de terrain de la Juventus était finalement présent parmi les sept réservistes, Steven Nzonzi lui ayant été préféré. Une situation qu'Adrien Rabiot n'avait pas acceptée puisqu'il avait envoyé un mail à Didier Deschamps afin de décliner l'opportunité de faire partie de cette liste des réservistes. Un comportement vivement critiqué par le sélectionneur qui ce sera donc passé des services du milieu de terrain pendant quasiment deux ans avant de le convoquer à nouveau pour les deux premiers rassemblements de la saison suite à ses bonnes prestations avec la Juventus. Titulaire contre le Portugal (0-0) puis contre la Croatie (2-1), Adrien Rabiot s'est d'ailleurs montré convaincant, notamment face aux vice-champions du monde comme l'avait souligné Didier Deschamps : « Adrien a effectué un bon match, comme lors du dernier stage (...) Il a toujours cette aisance et cette qualité technique. Il a amené plus de présence. J’ai trouvé tous mes milieux assez bons dans l’ensemble. Adrien a fait un match solide dans son registre. On voit qu’il est en confiance en ce moment . »

«Non, je n'ai pas de regrets»