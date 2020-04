Foot - Juventus

Juventus : Une légende italienne s'enflamme pour Dybala

Publié le 3 avril 2020 à 15h27 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2020 à 15h28

Malgré plusieurs rumeurs de départ, Paulo Dybala est encensé par Alessandro Del Piero qui loue les progrès de l'Argentin.