Juventus - Coronavirus : Cristiano Ronaldo et les autres joueurs font un énorme geste !

Publié le 28 mars 2020 à 23h20 par H.G.

A l’instar de nombreux clubs européens, la Juventus a annoncé dans un communiqué publié ce samedi que ses joueurs et Maurizio Sarri avaient accepté de diminuer leurs quatre prochains mois de salaire pour aider le club dans ce contexte économique délicat du fait de la pandémie de Covid-19.