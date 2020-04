Foot - Juventus

Juventus : Salaire, Coronavirus... Les vérités de Dybala

Publié le 2 avril 2020 à 14h55 par A.M. mis à jour le 2 avril 2020 à 14h56

Alors que les joueurs de la Juventus ont accepté de renoncer à quatre mois de salaires afin de soutenir économiquement le club, Paulo Dybala dévoile les coulisses de cet accord.