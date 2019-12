Foot - Juventus

Juventus : Maurizio Sarri envoie un message fort à Adrien Rabiot !

Publié le 19 décembre 2019 à 13h30 par T.M.

Après des débuts très compliqués à la Juventus, Adrien Rabiot commence à sortir la tête de l’eau. Et Maurizio Sarri a tenu à encourager le Français en lui faisant passer un message fort.

Cet été, Adrien Rabiot a donc décidé de rejoindre la Juventus pour se relancer après avoir été mis au placard au PSG. Mais que les premiers mois ont été compliqués pour le Français. En effet, le milieu de terrain de 24 ans n’avait pas forcément les faveurs de Maurizio Sarri, qui ne lui accordait qu’un faible temps de jeu. Une tendance qui commence à évoluer puisque Rabiot enchaine les titularisations. Cela a ainsi été le cas ce mercredi face à la Sampdoria. Et à l’issue de la rencontre, l’entraîneur de la Vieille Dame a souligné ce grand changement.

« Il peut être la vraie surprise de la deuxième partie de saison »